Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della diciottesima giornata di A1. Botta e risposta tra Iocchi Gratta e Del Basso

Leggi su Oasport.it

SERIE A1 2025Matteo: è l’universale classe 2002 questa volta a prendere in mano a suon di reti (quattro) la Pro Recco, nella sfida contro il Telimar, sempre in vetta alla classifica con tutte vittorie ed un pareggio.Mario Del: l’AN Brescia risponde ai recchelini, dominando il match in casa del Catania. Il campano classe 1998 sfodera l’ennesima performance di qualità, poker per lui.Niccolò Figari: un veterano che fa sempre gola alle squadre di media – bassa classifica. L’Iren Quinto vince di misura sulla Training Academy Olympic Roma, il difensore pluri medagliato con il Settebello ne mette a segno quattro.Stefano Sordini: soffertissima trasferta vincente per la Florentia che si impone per 10-9 con tre reti dell’attaccante classe 2002.