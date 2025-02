Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata di A1. Dafne Bettini trascina L’Ekipe Orizzonte

Leggi su Oasport.it

Nella 13maregular seasonSerie A1 2024-2025 diCatania ha vinto l’incontro di cartello contro la Plebiscito Padova, e le etnee sono rimaste in vetta alla classifica assieme alla SIS Roma. Il Rapallo ha lasciato Trieste con un punto ed ha rafforzato il terzo posto, infine nelle zone caldeclassifica hanno colto successi importanti Lazio e Brizz., Serie A1 2025: vittorie di Lazio e Brizz, si riapre la corsa all’ultimo posto play-offLE13MA): tripletta pesantissima dell’attaccante classe 2003, che nel big match dicontro il Padova conduce alla vittoria in trasferta le etnee, consentendo alla compagine siciliana di conservare il primato in classifica in coabitazione con la SIS Roma.