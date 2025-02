.com - Pallamano / Nando Nocelli è il nuovo vice-allenatore della Nazionale Under 18 Maschile

Il tecnico cingolano affiancherà coach Ghedin. Tra i primi convocati anche i marchigiani Agostinelli, Babbini, Belardinelli e Di Giovanni CINGOLI, 17 febbraio 2025 –entra a far parte dello staff tecnico18 di. L’cingolano, tesseratoPolisportiva Cingoli in cui allena alcune formazioni giovanili, è stato nominato comeselezione di coach Fabrizio Ghedin che ieri, domenica 16 febbraio, ha iniziato ad allenarsi a Chieti per alcuni appuntamenti indoor e di beach handball.Carriera di, classe 1971, per molti anni è stato l’squadra seniorPolisportiva Cingoli, portandola per la prima volta in Serie A girone unico nel 2018-2019, partecipando anche alla Coppa Italia nella stagione precedente.