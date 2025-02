Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto, la serie positiva continua. Battuta Mezzocorona a domicilio

L’Securfox espugna con meritocon il punteggio di 28-21, proseguendo laa tre vittorie consecutive, che diventano cinque nelle ultime sei partite. Dopo un avvio di gara equilibrato, con le padroni di casa avanti nel punteggio, a metà della prima frazione l’cambia marcia. Con un parziale di sei a zero, mette la freccia, sorpassae scava nel punteggio il solco che le trentine non riusciranno più recuperare. L’argentina Macarena Gandulfo ancora una volta miglior marcatore della partita, si è esibita in giocate di altissimo livello, perforando la difesa avversaria sia con azioni personali, che con conclusioni dalla distanza imparabili per il portiere avversario. Oltre a Gandulfo, altra protagonista assoluta della partita è stata il portiere dell’, Noelia Artigas Pizzo, capace di compiere unainterminabile di prodezze, che hanno reso impossibile ogni tentativo di rimonta del