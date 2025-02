Dayitalianews.com - Palermo, Landini: “Non siamo d’accordo con scelta di Eni su Versalis

Il Segretario della Cgil: “In Italia assenza di politiche industriali. Nonsullache Eni sta facendo su”. “Consideriamo che sia un errore abbandonare la chimica di base. Sarebbe un errore strategico proprio per il ruolo dell’industria nel nostro Paese”. Queste le dichiarazioni del segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio, parlando a margine dell’assemblea di tutti i gruppi dirigenti della Cgil in Sicilia, in corso all’hotel Saracen di Isola delle Femmine a. Cosa ha detto“Stiamo facendo questa battaglia – prosegue il segretario – stiamo chiedendo che venga cambiata idea epronti ad andare fino in fondo in questa direzione”.E ancora: “Noi stiamo pagando un’assenza di politiche industriali nel nostro Paese. Avere politiche industriali vuol dire che il governo deve individuare i settori strategici su cui indirizzare gli investimenti ed è evidente che, per quello che ci riguarda, oggidi fronte a un rischio che il nostro sistema industriale paghi un prezzo altissimo.