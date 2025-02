Dayitalianews.com - Palermo, cane scomparso ritrovato scuoiato e impiccato: si cercano i colpevoli

Qualche giorno fa si era diffusa la notizia della scomparsa di un cagnolino di nome Brian a Blufi, un comune situato nel Parco delle Madonie, in provincia di. Le ricerche sono subito iniziate, ma purtroppo l’epilogo non è stato quello sperato.Il cagnolino Brian è stato trovato senza vita in circostanze atroci. Era stato legato per le zampe e il muso, brutalmente percosso fino a essere, poie lasciato morire lentamente. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e ha messo a disposizione una ricompensa di 1.500 euro per chiunque fornisca informazioni utili a identificare e far condannare definitivamente i responsabili di questo terribile atto.La scomparsa delera stata segnalata su Facebook dalla famiglia con cui abitava.