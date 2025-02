Quotidiano.net - Palermo: anziano muore dopo essere stato aggredito da due cani

Leggi su Quotidiano.net

, 17 febbraio 2025 – Un uomo di 85 anni, Salvatore Maggiore, è mortoda alcuniin contrada Malfitano a Bagheria, in provincia di. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, le ferite però erano molto gravi e profonde. Sul posto è intervenuta la polizia per capire cosa sia successo e soprattutto di chi siano iche si sono avventati sull'. L'allarme èlanciato dalle figlie dell'uomo, che lo stavano cercando in campagna. Le donne lo hanno trovato riverso per terra con profonde ferite alle gambe. Le indagini dovranno stabilire se l'uomo ha avuto un malore e poi èdaio siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte. L'amministrazione comunale di Bagheria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell'uomo.