Lanazione.it - Palaffari: le Pulci volano, il traffico va in tilt

Leggi su Lanazione.it

"Ci hanno richiesto un bongo: chi lo avesse è pregato di comunicare il numero del banco". L’altoparlante tuona nelpieno all’inverosimile. Una distesa di teste da far impallidire la Città di Natale, segno di una città che per un giorno si rovescia tutta ad Arezzo Fiere. Il bongo, per la cronaca, c’è davvero: anzi una coppia, gli appassionati se li possono portare via con 35 euro e il concerto è servito. E oltre al bongo c’è il successo definitivo di un’idea nata a Campo Marte e cresciuta in modo esponenziale: il Mercatino delle. Il diminuitivo ormai è solo nelle bandiere, perché qui si viaggia sui grandi numeri. Circa trentamila presenze, alle quali aggiungere le famiglie intere che ogni volta animano i banchi. Oltre seicento i banchi ma solo perché i limiti dei padiglioni non consentono di più: ce ne sono seicento in lista d’attesa.