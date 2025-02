Pagano la clausola | Osimhen sta per firmare

Leggi su Sportface.it

Victorsarà uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo.La prossima sessione di trattative, infatti, vedrà con ogni probabilità il nigeriano lasciare il Galatasaray per fare ritorno a Napoli, e da lì spiccare il volo per un’altra esperienza importante della sua carriera. Questa stagione fatta in Turchia, una scelta fatta soprattutto per la necessità di non restare un anno fermo, si sta rivelando sicuramente formativa per l’ex bomber del Napoli, ma allo stesso tempo non può essere una soluzione definitiva per la sua carriera viste le ambizioni di top club che non ha mai nascosto di avere.Con la maglia giallorossa ha messo a segno fin qui diciassette gol in ventitré partite disputate, un dato che dimostra e sottolinea ancor di più il valore eccezionale dell’attaccante, che meriterebbe certamente una piazza più importante e soprattutto con più appeal a livello internazionale.