Paganini | Il Napoli può vincere lo Scudetto

Paolo, giornalista Rai, è intervenuto a Stile Tv durante “Salite sulla giostra”. Queste le sue parole:“Ilnella sessione estiva ha fatto un grande mercato, mi sarei aspettato in quella invernale dopo la plusvalenza importante di Kvara un altro tipo di mercato. Tutti aspettavano anche un rinforzo in difesa, diciamo che il mercato non è stato all’altezza della situazione. Ho visto Elmas, in Bologna-Torino e mi sono chiesto: ma avrebbe fatto comodo al? E’ un giocatore pronto, ha vinto locol, può rivestire più ruoli, ma perché ilnon l’ha preso? Il campionato è ancora lungo, c’era bisogno di un giocatore che garantisse il numero di gol di Kvara.Ilha la forza economica, ha un allenatore importante per cui chi viene avuole, non vuole competere, doveva fare qualcosa di più a gennaio.