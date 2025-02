Secoloditalia.it - Padova, assalto antagonista al banchetto di Casapound: una delle vittime rischia di perdere un occhio

I militanti antifascisti del centro sociale Pedro hanno aggredito in branco il gazebo dinel comuneno di Prato della Valle sabato scorso. Un gruppo di antagonisti ha fatto irruzione nella piazza in cui i militanti della tartaruga frecciata stavano realizzando una raccolta firme, regolarmente autorizzata anche con la concessione del suolo pubblico. I militanti di Cpi avevano montato ilper una campagna sulla remigrazione, chiedendo il rimpatrio nel Paese d’origine per tutti i migranti arrivati in Italia. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la piazza in cui è avvenuto il pestaggio era piena di persone che hanno assistito pietrificate all’aggressione. In un comunicato, il movimento diha parlato dell’aggressione e della presenza di una “Mafia antifascista” nelle città italiane.