Laspunta.it - Ostia antica, ancora fermi i lavori alla stazione. La denuncia di Ecoitaliasolidale

Il Movimento Ecologistaesprime preoccupazione per il cantierefermodi, dove sono previstiper l’instzione di due ascensori sul ponte pedonale che collega lametropolitana al sito archeologico. I, che avrebbero dovuto accelerare a maggio scorso, risultano bloccati da tempo, con gravi ripercussioni per l’accessibilità dei disabili.In questi giorni, una delegazione di, composta da Gaetano Di Staso, responsabile per il X Municipio, Piergiorgio Benvenuti, presidente nazionale dell’associazione, e Giuliana Salce, responsabile per il Lazio, ha effettuato un sopralluogo al cantiere, constatando l’assenza diin corso. Il progetto di miglioramento dell’accessibilità per i disabili, che comprende l’instzione degli ascensori, è attualmente sospeso, impedendo a persone con disabilità di accedere siaferroviaria che al parco archeologico di