Osterie e bar sono degli antidepressivi efficaci. Lo dice una ricerca

Lee i baralleati contro la depressione. Louno studio della Fondazione Alicia, centro dicatalano nato nel 2008 dall'intuizione del giornalista Toni Massanés mettendo insieme innovazione tecnologica, gastronomia, salvaguardia e promozione del patrimonio agroalimentare e gastronomico, studi sociali e molto altro ancora. Un posto dove discipline e competenze diverse si mescolano con l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti alimentari e del modello alimentare del paese, con ogni mezzo possibile. Non solo laboratori in cui sviluppare tecniche innovative, nuovi prodotti e diverse textures (utili per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali), aule didattiche per migliorare abitudini alimentari fondamentali per prevenire patologie e formare addetti alla ristorazione collettiva e consumatori consapevoli, terreni agricoli dove fare sperimentazione sul campo, ma anche riflessioni sulle problematiche sociali, come la corretta alimentazione come fondamentale strumento per un invecchiamento sano, e la socialità e la cultura come antagonisti all'isolamento sociale.