Juventusnews24.com - Orsi difende l’Inter: «Contro la Juve una gara equilibrata, a volte siamo troppo severi». Il commento

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni sui nerazzurri dopo la sconfitta rimediata ieri sera all’Allianz Stadium per mano di un’ottimantusIntervenuto a Radio Radio Nandoha commentato la vittoria dellantus. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Stiamo cercando a tutti i costi i motivi per dare la colpa al, ma se noi entriamo nello specifico, a mio parere non ha fatto una brutta partitalantus. A differenza di quella con la Fiorentina, ieri mi è sembrato di vedere una partita molto. l giudizio che si dà sulin questo momento èsevero, stiamo cercando di attribuirgli questo momento di crisi che secondo me non esiste. Si intravede poca lucidità, forse un momento di stanchezza e un pizzico di presunzione, ma parlare di crisi ora mi sembra esagerato»Leggi suntusnews24.