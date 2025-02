Dayitalianews.com - Orrore a Massa Carrara, coppia ritrovata in casa senza vita: ipotesi omicidio-suicidio?

Leggi su Dayitalianews.com

In unadi Montignoso, in provincia di, sono state trovate due persone. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri per effettuare i primi rilievi e, secondo quanto trapelato finora, si tratterebbe di unadi anziani, marito e moglie.?I vicini dihanno chiamato i soccorsi, ma il personale dell’1-1-8 quando è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte di entrambi. Al momento l’più accreditata è quella dell’. Come riferito da Fanpage, sembra che all’interno dellasia stata trovata una pistola, che sarebbe stata utilizzata per commettere il delitto. In ogni caso le indagini sono ancora in una fase embrionale, quindi è difficile dire con esattezza cosa sia successo.