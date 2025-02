Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio 2025: Leone si mette in gioco

Leggi su Zon.it

L’diFox per oggi,14ArieteLa Luna in opposizione suggerisce di ricorrere alla mediazione in caso di confronti accesi. È importante riconoscere il diritto altrui di avere una propria visione. Ottime opportunità di successo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.ToroIn questo momento dovreste cercare di fare il punto della situazione, soprattutto a livello economico e lavorativo. Mercurio contrario conferma che avete speso troppi soldi ultimamente e forse dovreste cercare di rientrare dalle spese prima di farne altre. Molti accordi sono ancora in stand by, ma da marzo potrete recuperare. Il Sole è in aspetto nervoso e questo porta a discutere nell’ambito del lavoro. Cercate di utilizzare argomenti chiari per vincere una sfida.