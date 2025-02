Panorama.it - Orologi: ore preziose

Il gruppo del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy ha calato i primi assi sul tavolo verde del mercato dell’alta orologeria per il 2025. Ci stiamo riferendo a Bulgari, Hublot, TAG Heuer e Zenith, case che van tano una storia e valori identitari tali da offrire una panoramica di versificata e accattivante del segnatempo. Seguendo l’ordine alfabetico, iniziamo da Bulgari, casa romana, rinomata per il suo Dna gioielliero, ma ormai entrata di diritto a suon di record mondiali sui modelli ultrapiatti e diversi movimenti di manifattura, anche complicati, nel gotha dell’Alta orologeria. Bulgari ha messo a punto, dopo tre anni di lavoro, il movimento automatico «BVS100 Lady Solotempo», da 19 mm diametro, in grado di garantire un’auto nomia di 50 ore. Il BVS100 è destinato alla collezione «Serpenti», simbolo del perpetuo rinnovamento dell’universo, la cui essenza trasformativa alberga nella creatività di Bulgari dal 1948: anima le nuove versioni dei modelli «Serpenti Seduttori» e «Tubogas» ed è visibile fronte fondello, dalla stessa forma della cassa da 34 mm, a testa di serpente.