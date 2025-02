Origgio, trovano casa i due cagnolini maltrattati

Leggi su Ilnotiziario.net

Hanno trovatoSusy e Sugar, due piccolissimi chihuahua che hanno subito maltrattamenti fisici e psicologici, salvati da una situazione di incuria e pericolo: “Li abbiamo assegnati in pre-adozione, sperando che possano trovarsi bene col nuovo padrone che li ha voluti con sé”, riferiscono al rifugio Pacav, Progetto Spaventelli di via Per Nerviano. .