Ora Mosca minaccia Mattarella: sale la tensione diplomatica tra Italia e Russia

Le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergiocontinuano a scatenare reazioni a. Il Cremlino ha attaccato nuovamente il capo dello Statono per il suo discorso tenuto il 5 febbraio all’Università di Marsiglia, in cui ha paragonato l’aggressione russa all’Ucraina all’espansionismo nazista del Terzo Reich.Leggi anche: Hacker filorussi colpiscono siti di trasporti e bancheni per rappresaglia alle parole diLa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito che le parole di“non potranno rimanere senza conseguenze”. Durante un’intervista sulla tv di Stato Rossija 1, Zakharova ha definito il paragone fatto dal presidenteno come un’“invenzione blasfema” e un’affermazione “offensiva, scandalosa e del tutto falsa”.