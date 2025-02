Ilnapolista.it - Ora l’Inter deve vincere a Napoli, è il minimo sindacale per lo scudetto (Libero)

Ora, è ilper loscrive della sconfitta delper 1-0 in casa della Juventus.Scrive Federico Strumolo:manca il sorpasso sul. Un 1-0 in favore della Juventus nel derby d’Italia, che rappresenta un prezioso assist per la formazione di Conte, che nonostante il pareggio di sabato contro la Lazio, peraltro con un successo all’Olimpico sfumato solamente nel finale, aumenta il suo vantaggio in classifica sui nerazzurri, ora lontani due lunghezze dalla vetta. Certo, per lola strada è ancora lunga, ma la sensazione è che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto dare una sterzata importante in caso di vittoria. Invece, la gara dell’Allianz Stadium conferma le incertezze interiste nelle grandi serate: contro la Juventus sono arrivati solamente due pareggi, nei derby contro il Milan solo un pari e una sconfitta (oltre al pesantissimo ko in Supercoppa), con ilc’è l’1-1 dell’andata (in attesa del ritorno al Maradona).