Cosa hanno in serbo per te le stelle? Spoiler: niente di particolarmente utile, ma almeno ci facciamo due risate.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei in modalità “fuoco e fiamme”. Chiunque osi contraddirti verrà ridotto in cenere. Forse sarebbe il caso di evitare discussioni, ma dove sarebbe il divertimento? Toro(20 aprile – 20 maggio)Che sia un brunch infinito o una maratona Netflix, oggi il tuo unico obiettivo è il relax assoluto. Se qualcuno ti propone di fare sport, è un nemico. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi hai voglia di socializzare, ma solo per cinque minuti, poi ti stuferai e vorrai tornare a casa. Se ti vedono sparire senza salutare, sappi che nessuno è sorpreso. Cancro (21 giugno – 22 luglio)Oggi è il giorno perfetto per rimuginare su eventi accaduti nel 2024.