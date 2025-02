Sondriotoday.it - Opere olimpiche: "Ritardi? Strumentalizzazioni inaccettabili"

Leggi su Sondriotoday.it

Lesportive verranno completate tutte in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre per le altre era già noto che alcune sarebbero state concluse dopo il 6 febbraio 2026, data della cerimonia d'apertura dei Giochi. In ogni caso, tutti i cantieri procedono secondo il.