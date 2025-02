Rong>Operazioni

Lanazione.it - Operazioni sulla Guang Rong. Svuotato il primo serbatoio. Ora la rimozione dell’olio

Proseguono senza sosta leRong>Rong> naveRong>, incagliata davanti al pontile di Marina di Massa ormai dallo scorso 29 gennaio. Nella giornata di ieri è stato completato un nuovo step del complesso iter, è stata infatti svuotata completamente la prima cassa di carburante del gigantesco cargo che batte bandiera cipriota. Un nuovo e importante passo la totale messa in sicurezza dell’area. Nel pomeriggio di ieri sono state prelevate dalla cassa sul lato emerso della nave le ultime cinque tonnellate di gasolio delle circa sessanta totali che è in grado di contenere quelRong> naveRong>complessivamente sono stivate 102 tonnellate di carburante. Le procedure sono poi proseguite per l’aspirazione di altre piccole quantità di gasolio nelle casse centrali più piccole.