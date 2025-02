Today.it - Operaio muore schiacciato da un macchinario

Leggi su Today.it

Tragedia sul lavoro alla Comin Parfum, azienda cosmetica di Ono San Pietro in Val Camonica, in provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, lunedì 17 febbraio, undi 44 anni residente a Berzo Demo è morto in un tragico incidente avvenuto all'interno dello stabilimento. Incidente sul.