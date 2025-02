Anteprima24.it - Open Day sulle balbuzie: appuntamento domani a Napoli

Tempo di lettura: 3 minutiUn’opportunità importante per chi affronta le difficoltà legate allae desidera riscoprire il piacere di comunicare liberamente. Psicodizione organizza unDay gratuito dedicato a bambini, ragazzi e adulti che vivono questo disturbo e alle loro famiglie. L’evento si terrà presso l’Hotel Ramada, in Via Galileo Ferraris, 40, a, dalle 17.30 alle 20.30.Un incontro per conoscere, informarsi e confrontarsiDurante l’Day, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare professionisti, ascoltare le testimonianze di chi ha già intrapreso il percorso e oggi non convive più con i limiti che lacrea. Potranno, inoltre, ricevere informazioni scientifiche su come affrontare e superare tale neurodivergenza e confrontarsi con esperti specializzati che possono dare supporto.