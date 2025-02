Quicomo.it - Open Day all'Accademia Galli, eccellenza dell'alta formazione artistica

L’di Como Aldo- che dal 2010 fa parte del Gruppo IED - è un piccolo gioiello nel campocon più di 30 anni di storia alle spalle, unica scuola privata in Italia in grado di rilasciare il Diploma Accademico di secondo livello in Restauro, riconosciuto.