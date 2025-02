Ilfattoquotidiano.it - Ondata di arresti in Tunisia contro la comunità Lgtqia+: le ‘prove del reato’ anche dalle app

Dal 26 settembre 2024 al 31 gennaio di quest’anno, le autorità tunisine hanno arrestato almeno 84 persone – per lo più omosessuali e donne trans – a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità, reali o percepiti. Glisono avvenuti a Tunisi, Hammamet, Sousse ed El Kef. La denuncia arriva dall’ong Associazione per la giustizia e l’uguaglianza Damj.L’diè stata preceduta da una vasta campagna omofobica e transfobica, lanciata il 13 settembre 2024 e rilanciata così tanto da far pensare a una regia ben orchestrata.perché, tra le centinaia di pagine social che l’hanno rilanciata, non poche sono quelle esprimono sostegno al presidente Kais Saied.A dare una mano alla campagna online ci hanno pensato i media tradizionali, dai quali sono stati lanciati inviti ad arrestare attiviste e attivisti Lgbtqia+ e a sciogliere le loro associazioni.