Ilfattoquotidiano.it - Omicidio in piazzale Gambara a Milano: preso il 21enne sospettato di essere il killer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È finita la fuga di Raffaele Mascia, l’uomo accusato di avere ucciso in una panetteria di piazza, a, il cinquantenne Ivan Disar e di aver ferito in modo grave Pavel Kioresko, un 26enne ucraino. Ilè stato rintracciato e catturato in strada vicino a Porta Genova. La posizione di Mascia, figlio del titolare della panetteria, è ora al vaglio di investigatori e inquirenti.Il presunto assassino era irreperibile dagli istanti successivi al delitto, avvenuto attorno alle 18.30 di sabato. A incastrarlo, oltre alla testimonianza di una donna che era nel locale insieme alle due vittime, ci sarebbe anche una immagine di una telecamera di videosorveglianza che lo avrebbe inquadrato nei primissimi istanti della fuga con ancora la pistola P38 in pugno. Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori della Squadra Mobile della Polizia, coordinati dal pm Carlo Parodi, il delitto sarebbe maturato in seguito ad alcuni sfottò dei due ucraini.