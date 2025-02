Omicidio in panetteria a Milano, arrestato il figlio 21enne del fornaio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Preso in zona porta Genova aRaffaele Mascia, l'uomo accusato di avere ucciso in unadi piazza Gambara Ivan Disar e ferito un altro cittadino ucraino, Pavel Kioresko . La posizione deldel titolare dellaè ora al vaglio degli investigatori. A quanto si apprende non c'è .