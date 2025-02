Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: “Alessandro Impagnatiello premeditò il delitto per quasi sei mesi”

Milano, 17 febbraio 2025 –ha premeditato ildella fidanzataper “sei”. È quanto hanno scritto idella Corte d’Assise nelle motivazioni della condanna all'ergastolo dell'ex barman, sottolineando che l'idea di uccidere la fidanzata risalirebbe già al dicembre prima. Quanto accaduto il 27 maggio 2023, quando ha colpitocon 37 coltellate, dopo che lei e la donna con cui aveva una relazione parallela si erano incontrate, “ha determinato una svolta”. È stato in quel momento che“ha compreso che il castello di bugie con cui aveva tenute entrambe le donne in scacco era crollato”. Dal 12 dicembre del 2022, per la corte, l'ex barman “ha accarezzato l'idea di sbarazzarsi della compagna - che pochi giorni prima gli aveva rivelato di aspettare un bambino da lui -”, digitando sul web la ricerca di veleno per topi.