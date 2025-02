Omicidio Diabolik chiesto ergastolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.40 I pm di Roma hannola condanna all'per Raul Esteban Calderon E' il cittadino argentino accusato dell'di Fabrizio Piscitelli, già capo ultrà della Lazio, conosciuto come ''. Piscitelli fu ucciso ad agosto 2019 in un agguato al Parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato dai pm di Roma di essere l'autore materiale del raid. Per i pmfu punito perché aveva "esondato" Bisognava ristabilire l'ordine.