Palermotoday.it - Omaggio ad Amy Winehouse: sul palco del Miles Davis jazz club Federica Amoroso

Leggi su Palermotoday.it

Unintenso e raffinato a Amy, un’icona intramontabile dalla voce inconfondibile e dall’anima tormentata. Talento puro, stile inimitabile, Amy ha rivoluzionato il soul e ilcontemporaneo con brani indimenticabili come "Black to Black", "Rehab" e "Love is a Losing Game".A.