Omaggio a Gato Barbieri | Il Concerto di Germano Zenga a Milano

L’Atelier Musicale ospita ildel quartetto di, impegnato in un tributo al grande musicista argentino. Insieme al leader si esibiranno tre jazzisti di vaglia: Luca Gusella, Danilo Gallo e Ferdinando Faraò, sabato 22 febbraio alla Camera del Lavoro ditributo aconSabato 22 febbraio, il sassofonistaporterà la sua musica alla Camera del Lavoro di, in undedicato al leggendario musicista argentino Leandro “. L’evento fa parte della XXX edizione dell’Atelier Musicale, una rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio. L’inizio del live è previsto per le 17.30, con un ingresso di 10 euro, più una tessera associativa di 5 o 10 euro.UnUnico aQuesta serata rappresenta un’importante iniziativa nel panorama jazzistico italiano, dato che il cd “! An Evolving Idea” è il primo tributo in assoluto dedicato ada un musicista jazz.