Forlitoday.it - Oltre il freddo e l'indifferenza: una serata con i volontari che portano coperte e affetto ai senzatetto della città

Leggi su Forlitoday.it

Esiste un gruppo di, perlopiù ragazzi giovani ma anche persone più grandi, che tutte le settimane si danno appuntamento in un luogo di Forlì e da lì, sopra un pulmino da nove posti e carico die tè bollente, iniziano a girare per laper cercare di incontrare chi non ha un.