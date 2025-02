Ilfoglio.it - Oltre il caso Sanvoisin. "Si muore ancora di droga, che è sempre più accessibile"

“Circa 300 morti di overdose ogni anno. Nel 2025 masidi”, dice al Foglio il presidente della Federazione italiana delle comunità terapeutiche (Fict) Luciano Squillaci. Sembra essere ildella 25enne Camilla, figlia del produttore televisivo Axel Egon, trovata morta nella sua casa alla Giustiniana, nella zona nord di Roma, all'alba di giovedì 13 febbraio. L'autopsia effettuata ieri ha rilevato un arresto cardiaco e non ha evidenziato alcuna traccia di puntura da iniezione né segni di violenza: l'ipotesi più gettonata è quella di un’overdose da stupefacente acquistato dal compagno a Tor Bella Monaca. Nell’abitazione della vittima, in cui viveva con il compagno 35enne, sono state trovate tracce di eroina e diversi flaconi di metadone, in quantità maggiore rispetto a quelli che il Serd aveva prescritto all'uomo, in cura alla Asl per disintossicarsi.