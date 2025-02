Iodonna.it - «Oltre ad essere un talento enorme sei una persona straordinaria… con una grande ironia e un grande cuore. Voglio una vita come Steve McQueen… o meglio come Valentino Rossi!!»

Buon compleanno,! Il 16 febbraio il campione di motociclismo ha compiuto 46 anni. Un compleanno speciale perché quel 46 non è solo il numero delle candeline spente: coincide con il numero scelto all’inizio della sua carriera e che l’ha fatto diventare un mito dello sport. Il Dottore ha festeggiato con la compagna Francesa Sofia Novello, mamma delle sue bimbe, con amici e parenti. Ma gli auguri più belli sono arrivati via social da uno dei suoi più grandi fan: Vasco, la figlia Giulietta in mini-bike a 16 mesi: «Non penso che farà la ballerina» X Leggi anche ›presto papà bis: Francesca Sofia Novello è incintacompie 46 anniNon poteva chefesteggiato instile il 46esimo compleanno del campione.