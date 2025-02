Oltre a vendite in calo, Tesla rischia coinvolgimento nella guerra dei dazi Usa-Cina

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Come se non bastassero ildelleglobali (con un crollo verticale in alcuni mercati importanti), la disaffezione di molti clienti e le proteste davanti a numerosi concessionari – legate all'attività 'politica' di Elon Musk – oradeve fare i conti con il pericolo concreto di essere trastocommerciale .