Olly Sanremo e l’Eurovision | Il mistero di un 23enne che non vuole essere perfetto

, la vittoria ae la passione per il rugby. La storia misteriosa di unche Non, il giovane talento che ha appena vinto il Festival dicon la sua inconfondibile presenza scenica, è pronto a fare i conti con la sua vita sotto i riflettori. Ma nonostante la vittoria, la sua storia è tutt’altro che semplice e lo sguardo sulla sua carriera resta un enigma. “Voglio metabolizzare tutto e uscire da questa bolla”, ammette il, un ragazzo che non si riconosce nell’immagine perfetta che spesso il mondo dell’intrattenimentoimporgli., il ragazzo si racconta Cityrumors.it foto Ansa, è un giovane cantautore ligure che ha fatto breccia nel cuore del pubblico grazie alla sua voce e alla sua personalità autentica. La sua carriera è decollata negli ultimi anni con la consacrazione della vittoria al Festival di