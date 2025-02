Quotidiano.net - Olly riflette sulla partecipazione all'Eurovision 2025: ecco cosa potrebbe accadere in caso di rinuncia

Dopo la vittoria al 75° Festival di Sanremo con "Balorda Nostalgia", il giovane cantautoreha espresso in conferenza stampa la necessità di prendersi del tempo per decidere se rappresentare l'Italia all'Song Contest. Questa incertezza solleva interrogativi susuccedere qualoradecidesse di non partecipare alla competizione europea. Il regolamento dell'e la designazione del rappresentante italiano Tradizionalmente, il vincitore del Festival di Sanremo viene designato dalla RAI come rappresentante italiano all'Song Contest. Tuttavia, laeffettiva è subordinata all'ammissione da parte dell'EBU (European Broadcasting Union), che valuta la conformità del brano ai criteri ufficiali del concorso. Nelin cui il vincitore di Sanremo rifiuti lao non consegni il modulo di accettazione nei tempi indicati, la RAI procederà a designare il rappresentante italiano seguendo l'ordine della classifica finale del Festival.