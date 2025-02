Ilfattoquotidiano.it - Olly fa il bis: vince anche il FantaSanremo 2025, un’edizione che porteremo nel cuore. E ora via al FantaEurovision!

Dopo la vittoria nella 75esima edizione del Festival di Sanremo,fa il bis e si aggiudicail. L’autore e interprete di Balorda nostalgia ha conquistato 475 punti precedendo Lucio Corsi con 440 e Sarah Toscano con 437. Completano la top 5 della classifica finale delBrunori Sas con 375 punti e, a pari merito, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento e Marcella Bella con 345.Come accaduto nel 2021 con i Måneskin e nel 2023 con Marco Mengoni,ilil vincitore del Festival.ha vinto grazie alla sua vittoria finale e ai suoi piazzamenti nelle varie top five del Festival magrazie ai tanti bonus conquistati durante le serate. Bonus legati alle sue performance, scendendo in platea e cantando sulle scale, legati ai suoi outfit, come il bonus canottiera rivendicato da lui stesso in una sua storia Instagram dato che il nostro straordinario Team Punteggi non la aveva assegnato in prima battuta, maottenuti per le vie di Sanremo quando ha cantato con i suoi fan.