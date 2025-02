Lopinionista.it - Olly all’Eurovision Song Contest? “Devo essere certo di farlo bene”

SANREMO – Per il vincitore del Festival di Sanremo 2025,, si prospetta la partecipazionein rappresentanza dell’Italia. “Non mi preoccupa niente”, ha detto, “ho solo bisogno di prendere tempo, perchédi. Non c’è nessuna altra paura. Quando ho detto che la vittoria non era un’opzione, ero sincero. Avessi potuto decidere io, non avrei vinto. Ma non posso fare altro che accettare, sorridere e tornare alla mia vita. Per me la musica non è mai stata una gara”, ha aggiunto il cantautore, che come tre dei quattro vincitori precedenti (Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango) ha come manager Marta Donà.“Il suo segreto? Credo sia semplicemente molto brava a percepire dove ci sia del talento. Il che però non vuol dire che non ci sia da altre parti”.