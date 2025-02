Lanazione.it - Oggi presidio davanti alla Pramac. Chiesta la rimozione degli striscioni

Leggi su Lanazione.it

La Fiom Cgil ha indetto perunai cancelli dell’aziendaPR Industrial –di Casole d’Elsa. La contestazione è per quello che viene definito "un atto antisindacale gravissimo", perché l’azienda aveva diffidato a rimuovere bandiere e(che non sono stati rimossi come erroneamente scritto ieri, ndr) affissi dstessa siglaai cancelli dell’azienda per protestare per la rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro. Per la Fiom Cgil si è trattato della lesione del "legittimo diritto a mobilitarsi per vedere riconosciuti i propri diritti di lavoratrici e lavoratori e ricorda che lo sciopero e la sua manifestazione è un diritto sancito dCostituzione, che non può essere violata neanche dai padroni!".