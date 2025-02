Ilgiorno.it - Oggi è la Festa del gatto: perché è il 17 febbraio? Storia, significato e gli eventi da non perdere a Milano

, 172025 –si celebra la Giornata Nazionale del, che si festeggia – come da tradizione – ogni 17. Maproprio questa data? Le motivazioni all’origine della scelta di questo giorno sono diverse e hanno a che fare con i numeri, le stelle e alcune caratteristiche proprie dei felini. Innanzitutto va ricordato cheè infatti il mese dell'Aquario, un segno che ha caratteristiche affini a quelle universalmente riconosciute ai gatti. L'Aquario è infatti dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti-convenzionali. Come detto c’è anche una questione numerica collegata alla data del 17. C'è infatti chi ricorda che il numero romano diciassette (XVII) abbia come anagramma "VIXI", che in latino significa "ho vissuto". Ed il– per antonomasia – è dotato di ben sette vite.