Leggioggi.it - Nuovo Ccnl elettrico 2025/27: aumenti fino a 290 euro. Importi, premi e novità

Il rinnovo del/27 per i lavoratori del settore, firmato lo scorso 11 febbraio, introduce importanti, sia di stampo economico sia normativo.Ilcontratto, siglato dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, con le associazioni datoriali e ai principali gruppi del settore, coinvolge circa 60 mila lavoratori del comparto, ed è valido dal 1° gennaioal 31 dicembre 2027.Tra le, spiccanoretributivi, potenziamento delle misure di welfare aziendale e miglioramenti nelle condizioni di lavoro per i dipendenti. In dettaglio tutti glidi stipendio e leapprovate con la firma del/27. Indice/27: aumento stipendio di produttività Welfare aziendale Le tabelle deglidi stipendio/27: aumento stipendi Fulcro delriguarda glisalariali.