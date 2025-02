Internews24.com - Nuovo allenatore Parma, esonerato Pecchia! Un ex Inter pronto a sostituirlo? Le ultime

di Redazione! Un ex? Lesulla situazione dei ducaliUn altrosalta in Serie A. Fabioè statodal, attualmente al terzultimo posto in classifica. La notizia è emersa circa due ore fa, anche se si attende ancora l’ufficialità da parte del club.Andrea #Pirlo and Cristian #Chivu has been offered to #for the coach role— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2025 Nel frattempo, sono già iniziati i rumors sui possibili sostituti dell’ormai ex tecnico dei ducali. Tra i nomi in lizza c’è anche un ex: Christian Chivu. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, l’ex difensore edella Primavera nerazzurra è in corsa per la panchina del, in ballottaggio con Andrea Pirlo.