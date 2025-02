Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Parma, è sfida a due per sostituire Pecchia: c’è anche un ex Juve nel mirino! Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la dirigenza del club pensa al sostituto di: al suo postoquesto exSalta un altroin Serie A. È notizia di due ore fa l’esonero di Fabio. Il tecnico lascerà la panchina del, attualmente terzultimo in classifica. In attesa della comunicazione ufficiale, si fanno già i primi nomi per la successione dell’ormai exdei ducali. Tra questi c’èun ex.Nella fattispecie si tratta di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato riportato su X da Nicolò Schira, l’ex calciatore ebianconero è in ballottaggio con Cristian Chivu per diventare iltecnico del.Leggi suntusnews24.com