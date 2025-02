Agi.it - Nuovi attacchi hacker filorussi a siti di banche e trasporti italiani

AGI - Nuova ondata didel collettivo filorusso NoName057 a tutta una serie diweb di istituti bancari e finanziari e di trasporto aereo e locale. Nella loro rivendicazione gliparlano di 'risposta' alle dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le quali nei giorni scorsi era stato pesantemente attaccato nei giorni scorsi da Marija Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Come nei casi precedenti, si tratta didi tipo DDos (Distributed Denial of service) che mirano a congestionare e a rendere inaccessibili i, ma gli esperti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno avvisato i target nel momento in cui glistavano partendo e le azioni di mitigazione messe in atto - in collaborazione con i tecnici degli stessi 'bersagli' - fanno sì che al momento le conseguenze e i relativi disagi siano praticamente nulli.