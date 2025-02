Udine20.it - Nuove panchine in Piazza Primo Maggio

Il Comune di Udine ha completato un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano in, uno dei giardini storici della città tutelato dalla Soprintendenza. Nell’area sono state installate dodiciin legno e ferro battuto, modello Vienna, in armonia con il contesto esistente, che vanno a sostituire e implementare le precedenti, ormai danneggiate dal tempo. Inoltre, le sedute in pietra storiche sono state riallineate e i vialetti di accesso rinnovati congettate di ghiaia, in modo da riqualificare in maniera completa tutto l’ellisse e garantire un passaggio e un attraversamento più gradevole e sicuro alle persone. Ma l’intervento del Comune non si fermerà qui perché in tarda primavera inizio estate verrà ricollegata la fontana storica posta al centro della, consentendo una sosta ritemprante ai cittadini, che potranno beneficiare anche quella volta di nuovi arredi.