Quotidiano.net - Nuove assunzioni in Esselunga:. Job Day al via per candidarsi

LEPREVISTE dasono oltre duecento. Per soddisfare le esigenze di assumere nuovi addettiha avviato una serie di iniziative sul territorio della Lombardia. Gli open Job Dayad accesso libero organizzato dal Gruppo(nella foto a destra la presidente Marina Caprotti) per incontrare i candidati interessati a lavorare all’interno dei negozie dei Bar Atlantic si svolgeranno mercoledì 19 febbraio all’di Milano, in via Adriano 81 e mercoledì 5 marzo all’di Rozzano, in via Alessandro Manzoni 5. In questa occasione i candidati incontreranno direttamente i recruiter del Gruppo. Le professionalità ricercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista.