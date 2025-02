Quotidiano.net - Nuova scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse a Pozzuoli

(Napoli), 17 febbraio 2025 –fortenei. Laè stata seguita da una replica di magnitudo 2.5 alle 00:20. Sono almeno 11 i terremoti di magnitudo superiore a 2 registratizona negli ultimi tre giorni, di cui i più intensi i due di magnitudo 3.9 delle 15:30 di ieri e delle 00:19 di staleresteranno. Un provvedimento, sottolinea il sindaco Gigi Manzoni, "a titolo meramente precauzionale per consentire l'effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali”. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, domenica sera si è recato in serata al Coc diper fare il punto con i sindaci dell'area flegrea dopo lo sciame sismico che si è registratogiornata di. Il prefetto ha evidenziato che grazie al lavoro coordinato dei comuni di Napoli,, Bacoli e Monte di Procida, con il coinvolgimento della Protezione civile della Regione Campania, “la popolazione è stata assistita bene” e c'è “una grande attività che è stata posta in essere e il breefing di questa sera è servito ad individuare ulteriori misure per essere sempre più vicini alle popolazioni”.